Колокольцев объяснил, почему в России выросло число IT-преступлений Колокольцев: в России выросло число преступлений из-за украинских IT-мошенников

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Владимир Колокольцев

В России выросло число тяжких и особо тяжких преступлений из-за случаев IT-мошенничества, МВД располагает данными о том, что заказчики находятся на территории Украины, заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Он пояснил, что на территории Украины действуют кол-центры, которые занимаются обманом россиян.

Оно возросло за счет IT-преступлений, за счет этих мошенничеств, потому что они все попадают в разряд тяжких и особо тяжких. <...> У нас есть масса объективных подтверждений о том, что заказчики дистанционного мошенничества находятся на Украине, — сказал руководитель ведомства.

Ранее мошенники с Украины обманным путем выманили у ветерана специальной военной операции 3 млн рублей, за возврат пытались принудить его залить зеленкой урну с бюллетенями на одном из избирательных участков в Горловке. Мужчина не поддался на провокации и обратился в правоохранительные органы.

В ФСБ ранее сообщили, что россияне стали чаще получать провокационные звонки с призывами к совершению теракта за деньги. Предложения участились после трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле». Спецслужбы призвали граждан страны к бдительности.