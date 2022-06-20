В России выразили надежду, что Турция откажется от операции в Сирии Замглавы МИД РФ Богданов надеется, что Турция не станет проводить операцию в Сирии

Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Солдаты Вооружённых сил Турции

Российская сторона надеется, что Турция решит отказаться от операции в Сирии, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, передает РИА Новости. Он также добавил, что существующий конфликт в регионе следует решать дипломатическими методами.

Продолжаем работать с Турцией. Надеюсь, что будет достигнута договоренность по политико-дипломатической линии, — сказал дипломат.

1 июня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции на севере Сирии. Она проводится в целях борьбы с членами Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Силами народной самообороны» (СНС), которые признаны Анкарой террористическими.

В ответном заявлении пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что спецоперация Турции против курдов в Сирии не будет способствовать стабильности и безопасности в этой стране, призвав ее сесть за стол переговоров.