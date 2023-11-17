В России вырастет госпошлина за выдачу загранпаспорта Госдума приняла проект об увеличении на 20% госпошлины за выдачу загранпаспортов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла закон, который предполагает индексацию госпошлин на ряд документов, следует из базы данных нижней палаты правительства. В частности, стоимость замены заграничного паспорта вырастет на 20%. Нововведения вступят в силу с 1 июля 2024 года.

Так, пошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения увеличится с пяти тысяч рублей до шести. Для детей до 14 лет стоимость документа составит три тысячи по сравнению с 2,5 тысячи рублей, которые платят сейчас.

Также увеличится и стоимость оформления вида на жительство иностранным гражданам — с пяти до шести тысяч рублей. Регистрация иностранца по месту жительства вырастет с 350 до 420 рублей, а разрешения на временное проживание — с 1600 до 1920 рублей.

С инициативой увеличить госпошлину на выдачу загранпаспорта нового поколения выступило правительство России. Проект был внесен в Государственную думу 8 ноября. Председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что кабмин проработает возможность использования загранпаспортов для совершения юридически значимых действий. По его словам, власти также позволят получать с загранпаспортом госуслуги.

Вместе с этим декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов предупредил россиян, что с 11 декабря изменятся правила выезда граждан РФ за рубеж. Так, в законодательстве будут уточнены основания, по которым заграничный, дипломатический или служебный паспорта можно признать недействительным.

В частности, россияне не смогут выехать за границу в случае утраты заграничного документа, изменения данных его владельца, истечения срока действия загранпаспорта, прекращения российского гражданства или отмены постановления о приобретении гражданства РФ. Также документ будет признан недействительным, если окажется, что паспорт оформили на основе поддельных документов или в нем указаны недостоверные данные.