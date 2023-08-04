В России выпустят почтовую марку с Зиничевым Хинштейн сообщил о выпуске почтовой марки в память о Герое России Зиничеве

Фото: МЧС РФ/ТАСС

Евгений Зиничев

В России выпустят почтовую марку в память о Герое России Евгении Зиничеве, возглавлявшем МЧС, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. По словам парламентария, его обращение о выпуске марки в честь Зиничева поддержала комиссия Минцифры по госзнакам почтовой оплаты.

Марка выйдет в обращение (тиражом 60 тыс.) уже 18 августа — в день рождения Евгения Николаевича. Ему исполнилось бы всего 57 лет, — написал Хинштейн.

Депутат также показал, как будет выглядеть почтовая марка с Зиничевым.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на озере Лама в районе заповедного плато Путорана на Камчатке, когда при попытке спасти кинорежиссера Александра Мельника сорвался со скалы, оба скончались по пути в больницу. Министру было 55 лет. Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России, отметив героизм, мужество и отвагу экс-главы МЧС, проявленные при исполнении служебного долга.

В декабре 2022 года в Москве открыли памятник Зиничеву, в церемонии приняли участие министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава Росгвардии Виктор Золотов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Скульптуру работы Михаила Баскакова установили напротив комплекса зданий Центрального аппарата МЧС России.