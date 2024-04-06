В России ввели штрафы за спам-звонки и рекламу кредитов Путин ввел штрафы до 1 млн рублей за спам-звонки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, по которому вводится штраф до 1 млн рублей за спам звонки и рекламу кредитных продуктов без указания их полной стоимости, документ опубликован на сайте правовых актов. До этого максимальный штраф за спам-звонки составлял 500 тысяч рублей.

Отмечается, что согласно нововведениям, наказание составит от 10 до 20 тысяч для физических лиц, от 20 до 100 тысяч для должностных лиц и от 300 тысяч до 1 млн рублей для юрлиц. Также вводится ответственность МФО за рекламу с нарушениями требований. Теперь полная стоимость кредина должна быть указана шрифтом не меньше того, которым прописаны процентные ставки. Наказание для нарушения требований для микрофинансовых организаций составит от 600 тысяч до 1,6 млн рублей, а для их должностных лиц — от 40 до 100 тысяч рублей.

Ранее эксперт в области безопасности Александр Власов посоветовал не отвечать на входящие с незнакомых номеров, чтобы защититься от спам-звонков. Он пояснил, что это самый действенный способ, но для некоторых людей воспользоваться им практически невозможно из-за работы или частого заказа доставок. Также стоит изучить предложения мобильного оператора по защите от спама. Большинство из них оказывают такую услугу за дополнительную плату.