В России упростили въезд для прилетающих из-за рубежа Роспотребнадзор отменил опросы о COVID-19 для прилетающих в Россию из-за рубежа

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Роспотребнадзор отменил обязательное анкетирование о коронавирусной инфекции для людей, прилетающих в Россию из других стран, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Уточняется, что выборочное тестирование на COVID-19 будет проводиться только для тех, кто прилетел в Россию из стран с плохой эпидемиологической обстановкой.

Внести изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», — говорится в документе.

Ранее специалисты Роспотребнадзора объявили о появлении нового варианта коронавируса «омикрон». К настоящему моменту он слабо распространен на территории России. Всего в стране было выявлено 17 случаев заражения данным вариантом инфекции.

Вирусолог Анатолий Альтштейн ранее предположил, что вариант «омикрон»-штамма коронавируса EG.5 не представляет большой угрозы. По его словам, этот вариант вируса демонстрирует такую же летальность, что и другие линии «омикрона» и идет на смену варианту ХВВ.1.5, или «кракену».