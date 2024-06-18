В России введут уголовную ответственность за контрабанду патогенов Яровая: ГД изучает законопроект об ответственности за контрабанду патогенов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума России рассматривает в первом чтении законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность за контрабанду патогенов, рассказала журналистам вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. По ее словам, правила обращения с вирусами и биологическими веществами относятся к наиболее щепетильной и требовательной категории с точки зрения защиты жизни и безопасности граждан, передает корреспондент NEWS.ru.

Законопроект устанавливает ответственность уголовную за контрабанду патогенов, а также вводит квалифицированный состав ответственности за нарушение правил обращения с патогенами, повлекшие по неосторожности гибель двух и более людей. Для чего эти меры предлагаются? Сегодня на уровне ВОЗ, КБТО и других международных актов не установлены правила трансграничного перемещения вирусов и патогенов, — сказала Яровая.

Парламентарий отметила, что в ходе расследования было установлено, что только с территории Украины США транспортировали более 16 тысяч различных проб. Деятельность Соединенных Штатов носит не гуманитарный характер, поэтому принимаемые сегодня решения направлены на то, чтобы пресечь и упредить совершение преступлений, связанных с биологическими веществами.

Кроме того, мы сегодня принимаем большой законопроект <…> о создании биоколлекции и биоресурсных центров. Мы прекрасно понимаем, что сегодня биологические технологии, направленные прежде всего на сбережение жизни человека, требуют очень вдумчивого отношения государства для решения стратегических задач по обеспечению безопасности, — сказала депутат.

Она подчеркнула, что на фоне создания большого числа биолабораторий США вокруг РФ, власти принимают решения, позволяющие аккумулировать научно-технологический потенциал страны для решения стратегических задач по предотвращению преступлений в сфере биоугроз и биобезопасности против российских граждан. Также эти решения должны позволить создать надлежащий научно-технический потенциал, направленный на сбережение жизни россиян.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что распространяемая клещами болезнь Лайма создана в биолабораториях США. По его словам, число случаев заражения этой инфекцией только растет.