В России увеличены штрафы за опоздания для авиакомпаний Путин подписал закон о штрафах для авиакомпаний за опоздания

Фото: shutterstock.com

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении с апреля 2024 года штрафов за просрочку доставки пассажира, багажа или груза авиаперевозчиком в четыре раза — с 25 до 100 рублей. При этом будет совершенствоваться условия эксплуатации беспилотных авиационных систем (БAC).

Согласно принятым поправкам, с 1 апреля 2024 года за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчик будет платить штраф в размере 100 рублей за каждый час просрочки, но не более чем 50% провозной платы. Штрафа не будет, если перевозчик докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности воздушного судна, угрожающей жизни или здоровью пассажиров воздушного судна, либо обстоятельств, не зависящих от авиакомпании.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта РФ по предложению госкорпорации «Ростех» вернулось к рассмотрению идеи создания фонда поддержки пассажиров, наполняемого за счет введения дополнительного сбора с каждого авиабилета. Основная цель сбора — помочь пассажиру получить возмещение в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств или банкротства авиакомпаний. Кроме того, мера может снизить нагрузку на бюджет при массовых отменах рейсов.

При этом в пресс-службе Минтранса опровергли информацию о создании такого фонда, сообщает издание. В ведомстве заявили, что это нововведение противоречит основным задачам деятельности отрасли, а потому ведущие российские перевозчики выступают против подобного шага. Как заверили в министерстве, там совместно с Росавиацией внимательно следят за финансово-экономическим состоянием авиакомпаний.