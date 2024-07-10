В России всерьез взялись за нелегалов Яровая: Госдума подготовила серьезные изменения в законодательстве о мигрантах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нижняя палата парламента разработала комплексные законопроекты по борьбе с нелегальными мигрантами, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, выступая перед коллегами, передает корреспондент NEWS.ru. Политик отметила, что основную категорию преступлений на территории РФ совершают иностранные граждане. Речь идет о лицах, которые находятся в неопределенном правовом статусе.

Нами подготовлены серьезные изменения в законодательстве, — подчеркнула Яровая.

По словам вице-спикера, парламентарии сделали глубочайший анализ вопросов насчет нелегальных граждан. Госдума работает над концептуальными предложениями, направленными на регулирование трудовой миграции. Яровая добавила, что в нижней палате парламента проводится большая работа. Есть уполномоченные по правам мигрантов.

Большая работа предполагает большую ответственность. Никаких спекуляций, злоупотребления в этом вопросе быть не может. Это касается вопросов безопасности и межнационального согласия, — заключила Яровая.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает конфискацию имущества за организацию незаконной миграции. Отныне за регистрацию нелегалов грозит изъятие денег, ценностей и иного имущества, полученных взамен выдачи необходимых для пребывания в РФ документов.