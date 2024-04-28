В России временно отменят экспортные пошлины на уголь

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Правительство России временно отменит пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита, сообщили в пресс-службе кабмина. Ограничение будет действовать четыре месяца: с 1 мая по 31 августа. Отмечается, что данное решение направлено на поддержку угольных предприятий.

При этом кабмин напомнил, что гибкие экспортные пошлины на вывоз каменного угля, привязанные к курсу рубля, действовали с 1 марта. Их размер — от 4% до 7% — в зависимости от курса нацвалюты. В случае если стоимость доллара опускается ниже 80 рублей, пошлина становится нулевой.

О том, что правительство задумалось об отмене пошлины на уголь, сообщалось 25 апреля. Экспортные цены на уголь в последнее время опустились до трехлетнего минимума. Отмечалось, что это уже вторая попытка отменить экспортные пошлины на уголь, и в кабмине надеются, что мера поможет стимулировать добычу угля. По информации журналистов, Минфин России в прошлый раз потребовал компенсации за упущенные доходы из-за повышения НДПИ, но меру не приняли и с 1 марта пошлину на уголь вернули.

В октябре прошлого года сообщалось, что морской экспорт российского угля сократился на 42% за месяц. По словам специалистов, основным покупателем российского угля остается Китай. Однако аналитики отмечают, что Пекин также сократил свои закупки до 4,4 млн тонн из-за формирования больших запасов в портах.