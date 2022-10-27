В России впервые прекратили дело о дискредитации ВС России

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В России впервые прекратили дело по статье о дискредитации ВС России, сообщил в своем Telegram-канале адвокат Павел Чиков. По его данным, руководитель Нижегородского управления СКР прекратил уголовное преследование местного жителя, разместившего в Сети ссылку на видеоролик о событиях в Буче в апреле этого года. Защите удалось доказать отсутствие у обвиняемого умысла на публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.

Дело прекращено, поскольку видео выложено «до выхода официального опровержения Министерством обороны Российской Федерации относительно событий, произошедших в городах Ирпень и Буча Республики Украина», — сказано в сообщении.

В начале апреля в социальных сетях и иностранных СМИ распространили фотографии из Бучи с якобы погибшими мирными гражданами. В Минобороны России заявили, что все опубликованные Киевом фото и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военнослужащих, являются очередной провокацией.

Позднее бывший французский военный Адриан Боке рассказал об убийствах российских военных и инсценировках в Буче. По словам француза, в начале апреля он видел в подконтрольной Киеву Буче, как из грузовиков доставали тела людей, которые выкладывали рядом с уже лежащими на земле трупами, чтобы придать эффект массовой гибели. Все это происходило в присутствии журналистов. Боке утверждает со ссылкой на коллегу, что в Бучу из других городов Украины также приезжали грузовики с трупами, которые выкладывали рядами на улицах.