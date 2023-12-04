В России возродили службу военной контрразведки Смерш Депутат Гурулев: на новых территориях РФ создали структуру по типу Смерша

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Россия создала на новых территориях структуру, работающую по принципам советской военной контрразведки Смерш (сокращение от «Смерть шпионам»), заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев в своем Telegram-канале. По его мнению, аналогичная служба должна действовать и в других регионах страны.

Мы говорили про Смерш, сегодня создали управление, которое таким примерно образом работает на новых территориях, но сегодня нам пытаются помешать и в тылу. Разговаривал с Дальним Востоком, где у нас базируются подводные ядерные лодки, корабли наши. Им тоже может угрожать опасность, поэтому надо чуть иначе к вопросам защиты. Но защищаться — это одно, а другое — нападение, которому должны все эти шпионы подвергаться, — пояснил Гурулев.

Парламентарий отметил, что в России необходимо организовать борьбу с диверсантами и шпионами, которые угрожают безопасности на железных дорогах. По его словам, таких преступников необходимо наказывать не 12 годами строгого режима, а отправлять в «глухую тайгу», чтобы они «корячились на благо Родины».

Мне говорят, мол, это бесчеловечно. А уничтожать наших людей — это человечно? — написал депутат.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что силовые и правоохранительные органы России имеют все силы и средства для ведения борьбы с диверсантами и шпионами, поэтому нет необходимости создавать структуру, аналогичную органам Смерша в военные годы. По его словам, от создания нового органа военной контрразведки ничего не изменится.