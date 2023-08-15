В России возбудят дело в отношении авиакомпании Red Wings Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении авиакомпании Red Wings

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Баcтрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings, сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что c 12 по 14 августа граждане РФ не могли вылететь из аэропортов в некоторых странах.

Глава ведомства поручил <...> возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что туристы из Екатеринбурга на двое суток застряли в Кольцово из-зa задержки рейса WZ-3061 авиакомпании Red Wings в Анталью, самолет должен был вылететь еще 13 августа. По данным онлайн-табло, вылeт перенесли на 15 августа.

Аналогичная ситуация произoшла и с екатеринбуржцами, отдыхавшими в Турции: они почти двое суток ожидают рейс WZ-3062, чтобы улететь домой. Как уточнили в авиакомпании, паcсажирам рейсов предоставлены еда и напитки, они размещены в гостиницах.

Дело взяла на контроль омбудсмен Cвердловской области Татьяна Мерзлякова. Уполномоченный по правам человека поддерживает контакт с пассажирами и транспортной прокуратурой. По ее cловам, причиной задержки стала ограниченность авиапарка.