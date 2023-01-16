В учебных центрах ЦВО создадут гауптвахты для военнослужащих Генерал Линьков заявил о создании гауптвахт для военнослужащих в учебных центрах в ЦВО

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В учебных центрах Центрального военного округа оборудуют гауптвахты для заключения провинившихся военнослужащих, заявил врио командующего ЦВО Александр Линьков в ответ на запрос депутата Госдумы Максима Иванова. Ответственность за подготовку гауптвахт возложили на командиров воинских частей. Центральный военный округ включает в себя включает Уральский, Сибирский и Приволжский федеральные округа.

Настоящим сообщаю, что командирам воинских частей-формирователям, ответственным за подготовку мобилизованных военнослужащих, даны соответствующие указания на организацию оборудования помещений воинской части для содержания задержанных военнослужащих, привлекаемых к дисциплинарной ответственности, — говорится в ответе Линькова, опубликованном в Telegram-канале Иванова.

Как заявил сам депутат, среди мобилизованных могут находиться люди, «которые сеют смуту или ведут себя не по уставу дерзко». Именно их он и предложил показательно сажать «под замок».

По словам члена Совета по правам человека при президенте РФ Евы Меркачевой, помещение провинившихся в учебных центрах Минобороны военнослужащих в гауптвахты будет производиться по решению военного суда. Она заявила, что подобная практика с 2007 года применяется среди военных, а теперь она распространится и на проходящих подготовку в учебных центрах МО РФ.