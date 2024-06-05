В ГД вернулись к рассмотрению законопроекта, регулирующего торговую наценку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Госдумы по аграрной политике поддержал законопроект, который контролирует предельный размер торговой надбавки к отпускным ценам на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на текст документа. Авторы инициативы считают, что наценка на такие продукты не должна превышать порог в 10%.

Более того, положения законопроекта противоречат Договору о Евразийском экономическом союзе. В соответствии с положениями Протокола об общих принципах и правилах конкуренции введение государствами — членами ЕАЭС государственного ценового регулирования на товарных рынках, не находящихся в состоянии естественной монополии, осуществляется в исключительных случаях, — говорится в документе.

Однако комитет Госдумы по промышленности и торговле отклонил принятие законопроекта в первом чтении, из-за чего его судьбу будут решать на Совете Думы.

Всего в перечень социально значимых продуктов входит 24 позиции, в числе которых: говядина, свинина, баранина — мясо на кости, куры, а также рыба мороженая неразделанная, масло сливочное и подсолнечное, молоко, куриные яйца, капуста, яблоки, морковь и ряд других.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов ранее выступил за введение в стране специального налога на роскошь. По его словам, процентная ставка на дорогостоящую недвижимость, яхты, самолеты, вертолеты и автомобили должна доходить до 4% от их стоимости.