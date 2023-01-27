В России ужесточили наказание за неподобающее поведение в суде Путин одобрил ужесточение наказания за неподобающее поведение в суде

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Президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в статью 17.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» и тем самым ужесточил наказание за неподобающее поведение в суде. Теперь в случае нарушения правил россиян могут оштрафовать на сумму от 1000 до 3000 рублей при первичном правонарушении и на сумму от 3000 до 5000 рублей при повторном. Также при повторном нарушении гражданина могут арестовать на 15 суток.

Усиливается административная ответственность за неисполнение законного распоряжения судьи о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила, а также за неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий. <...> Одновременно устанавливается повышенная административная ответственность за повторное совершение указанных административных правонарушений, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал депутатов Госдумы поддержать «давно внесенный» законопроект о запрете помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в залах суда, если они не обвиняются в терроризме или насильственных действиях. Он также подчеркнул, что председатель СФ Валентина Матвиенко неоднократно выступала с требованием рассмотреть этот законопроект. Сенатор выразил надежду, что в ближайшее время депутаты ГД обратят на это внимание.