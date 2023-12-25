В России ввели наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии Путин подписал закон об ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Наказание уравняли с ответственностью за фейки о ВС России — до 15 лет лишения свободы. Документ опубликован на сайте правовых актов.

Так, изменения внесли в статьи о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России и о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования армии (до семи лет лишения свободы). Помимо этого, в рамках КоАП вводятся штрафы до одного миллиона рублей.

Дополнить словами «или войска национальной гвардии Российской Федерации», — указано в проекте закона.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, позволяющий Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. На их участников будут распространяться льготы и соцгарантии, на которые сегодня имеют право мобилизованные, контрактники и добровольцы, содействующие ВС России.

Формирования Росгвардии могут быть привлечены также и для выполнения задач по обороне в период мобилизации, военного положения, вооруженного конфликта, режима контртеррористической операции и при использовании войск нацгвардии за пределами РФ.