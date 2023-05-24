В России ужесточат требования страхования мест массового скопления людей

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Зампред Совфеда Николай Журавлев рассказал «Известиям», что в настоящее время обсуждается вопрос ужесточения требований по страхованию объектов массового скопления людей — торговых центров, кинотеатров и других подобных мест. По словам парламентария, этот вид страхования может стать вмененным. Он выступил в поддержку данной инициативы. Журавлев уточнил, что законопроект сейчас обсуждается с ЦБ и Минфином.

Компании будут на определенную сумму страховать каждого, кто потенциально может пострадать в случае чрезвычайной ситуации. А при инциденте страховщик выплатит гражданам компенсацию, — сказал Журавлев.

По мнению законодателей, данный проект позволит обеспечить выплату компенсации в случае ЧС своевременно, а также освободит бизнес от излишних проверок.

Ранее глава межфракционной рабочей группы по сохранению традиционных ценностей Анна Кузнецова заявила, что государственные меры поддержки хотят распространить на все многодетные семьи, вне зависимости от уровня их доходов. Парламентарий пояснила, что основной аргумент в пользу этого решения в том, что не нужно доводить многодетные семьи до состояния, когда им потребуются выплаты со стороны государства. Изменения предлагается внести в закон о многодетных семьях, который разрабатывает нижняя палата парламента.