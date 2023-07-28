В России ужесточат регулирование выдачи ипотеки ЦБ РФ с первого октября вновь ужесточит регулирование выдачи ипотеки

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Центробанк РФ ужесточит регулирование выдачи ипотеки с первого октября, сообщает организация на своем официальном сайте. Уточняется, что изменения предполагают увеличение надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, при этом для наиболее рискованных кредитов в сегменте новостроек они будут установлены на запретительном уровне.

Банк России повышает с 1 октября 2023 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Мера направлена на ограничение рисков заемщиков и банков, — говорится на сайте ЦБ.

Ведомство отметило, что такая мера предпринимается в связи с ускорением роста ипотечного кредитования за счет расширения ипотеки на более рискованные группы клиентов. При этом нет возможности ввести прямые количественные ограничения против наиболее рискованных кредитов.

Ранее банк ВТБ вслед за повышением ЦБ ключевой ставки с 1 августа 2023 года решил увеличить ставки по ипотеке на 0,9 процентного пункта. Минимальная процентная ставка составит 11,6% годовых. Отмечается, что все поступившие в банк заявки до 1 августа будут рассматриваться по текущим условиям, а полученное по заявке решение, включая процентную ставку, будет действовать 90 дней.