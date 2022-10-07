В России ужесточат правила продажи животных Путин подписал закон об ужесточении требований к местам продажи животных

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о требованиях к местам, где осуществляется продажа животных, следует из публикации интернет-портала правовой информации. Правовой акт призван исключить случаи жестокого обращения с питомцами. Закон вступит в силу 1 марта 2023 года.

Автор документа — депутат от «Единой России» Владимир Бурматов. В пояснительной записке отмечается, что нередко питомцы на птичьих рынках и в зоомагазинах лишены нормального питания, возможности выгула и общения, а из-за издевательского отношения многие просто не доживают до момента продажи.

Для обеспечения гуманного обращения с животными законом предусмотрены требования к местам, где осуществляется их продажа. Такие нормы устанавливает правительство РФ.

Ранее уполномоченный по правам детей в Республике Татарстан Ирина Волынец раскритиковала призывы брать животных из приюта, назвав их пропагандой чайлдфри. По мнению омбудсмена, если пара заводит домашнее животное, то перестает задумываться о рождении собственных детей, что приводит к снижению демографии в стране.