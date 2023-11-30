В России ужесточат ответственность за утечку персональных данных ГД приняла закон об ужесточении ответственности за утечку биометрических данных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутаты Государственной думы приняли законопроект об ужесточении ответственности за утечку биометрических данных, сообщил в Telegram-канале председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, авторами инициативы выступили спикер ГД Вячеслав Володин и лидеры думских фракций.

Законопроект предлагает установить административную ответственность за размещение и обновление банками, МФЦ, иными организациями данных в ЕБС с нарушением требований, — заявил Хинштейн.

За нарушение закона предусмотрен штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц, от 500 тысяч до 1 млн — для юридических лиц. Помимо этого, усиливается ответственность за обработку персональной биометрической информации без согласия человека.

Больше половины россиян сталкивались со спамом и звонками от мошенников из-за утечки персональных данных. Опрос показал, что треть респондентов обнаруживали взлом своих аккаунтов. Около 9% опрошенных в результате сливов потеряли до 1 млн рублей, 1% респондентов лишился суммы до 5 млн рублей. У 39% граждан сумма потерь составила до 100 тысяч рублей.