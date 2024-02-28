В России уверены, что США осознают последствия отправки войск на Украину Посол Антонов: США понимают перспективы отправки их союзниками войск на Украину

Фото: МО Украины

Американские кураторы не могут не осознавать, чем чреваты перспективы отправки союзниками США войск на Украину, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, пишет пресс-служба диппредставительства. Провокационные заявления американских Сухопутных войск способны привести к самым негативным последствиям.

Лишнее тому подтверждение — распоясавшиеся европейские сателлиты Вашингтона, вслух рассуждающие о ранее немыслимом — отправке собственных вооруженных сил на Украину. Американские кураторы не могут не осознавать, чем чревато такое развитие ситуации, — подчеркнул дипломат.

Пентагону Антонов посоветовал вспомнить об азах международной политики, принимая в расчет особые обязательства России и США за стратегическую стабильность в мире. В качестве главного способа предотвращения конфликтов посол выделил возвращение к принципу неделимости безопасности.

Ранее вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подчеркнул, что не поддерживает отправку войск на Украину. Это позволило бы думать о состоянии войны с РФ, добавил политик. С заявлениями о перебросе военных в зону спецоперации нужно быть очень осторожными, констатировал Таяни.