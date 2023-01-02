В России выросло число пострадавших из-за злоупотребления алкоголем Мурашко заявил о росте числа пострадавших из-за злоупотребления алкоголем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 января 2023 года в России увеличилось число пострадавших из-за злоупотребления алкоголем, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он объяснил, что речь идет о пострадавших в результате пожаров, автомобильных аварий и при использовании пиротехники.

По данным Минздрава, за первые сутки 2023 года произошло 955 пожаров в ряде регионов России. Всего в результате происшествий погибли 56 человек и пострадали 230, в том числе 19 несовершеннолетних. Мурашко призвал соблюдать меры предосторожности в новогодние праздники.

Призываю всех ответственно отнестись к своему здоровью и здоровью близких, не омрачать светлые новогодние и рождественские праздники происшествиями с тяжкими последствиями, которых можно легко избежать, выбрав ответственное и рациональное поведение, соблюдая меры предосторожности и правила дорожного движения, в том числе скоростной режим, отказавшись от алкоголя. Это зависит от каждого из нас, — заявил глава Минздрава.

Ранее психиатр-нарколог Андрей Вдовин сообщил, что безопасной и допустимой дозы алкоголя не существует, так как этиловый спирт — это яд, который не может быть безвредным. По его словам, этанол вызывает повышенную нагрузку на весь организм, в частности на печень и сердечно-сосудистую систему. Эксперт уточнил, что адекватное отношение к алкоголю может выражаться только в полном его исключении из жизни.