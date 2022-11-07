В России увеличили штат прокуратуры Путин увеличил штат органов прокуратуры почти на три тысячи человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штата органов прокуратуры почти на три тысячи человек. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, правительство выделит Генпрокуратуре РФ дополнительные бюджетные ассигнования для этих целей.

Установить штатную численность органов прокуратуры Российской Федерации в количестве 54 198 единиц, в том числе органов военной прокуратуры в количестве 3583 единиц, из них военнослужащих в количестве 2418 человек, гражданского персонала — 1165 человек, — говорится в тексте указа.

В конце сентября Путин заявил, что в состав призывных комиссий, работающих в рамках частичной мобилизации, будут включены сотрудники прокуратуры.

Ранее Путин назначил на пост прокурора Чеченской Республики Арсана Адаева. В указе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что экс-прокурор Грозненского района будет занимать новую должность в течение пяти лет.