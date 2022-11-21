В России увеличили налоги для газовых и нефтяных компаний Путин подписал закон об увеличении налоговой нагрузки на газовую и нефтяную отрасли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин подписал закон о дополнительной налоговой нагрузке на газовые и нефтяные компании в России. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, предусматривается изъятие у «Газпрома» в 2023–2025 годах суммарно 1,8 трлн рублей — по 50 млрд рублей ежемесячно.

Кроме увеличения налога, корректировка ставки при расчете НДПИ будет проведена на полгода раньше намеченного — с 1 января 2023 года. Суммарно поступления в бюджет от добычи полезных ископаемых увеличатся на 2 трлн рублей за три года.

Нововведения коснутся и экспортеров сжиженного газа — для них налог на прибыль вырастет до 34%, в то время как в первом чтении его планировали увеличить до 32%. Изменения коснутся и тех производителей СПГ, которые до конца 2022 года экспортировали хотя бы одну партию газа.

Ранее стало известно, что в России тарифы на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ, вывоз твердых коммунальных отходов вырастут с 1 декабря текущего года. Рост составит не более 9%. Цена на газ вырастет на 8,5%, тариф поднимется как для населения, так и для промышленных предприятий.