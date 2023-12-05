В России увеличат штрафы за незаконное размещение биометрических данных Госдума приняла закон о штрафах за незаконное размещение биометрических данных

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Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, ужесточающий наказание за нарушения при размещении биометрических данных, сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента. Должностных лиц будут наказывать штрафом в размере до 300 тысяч рублей, для организаций максимальная сумма штрафа составит 1 млн рублей.

Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении наказаний за нарушение требований в области размещения биометрических персональных данных граждан. Среди авторов поправок — председатель ГД Вячеслав Володин и руководители [думских] фракций, — говорится в сообщении.

В Госдуме подчеркнули, что принятый законопроект также предусматривает ужесточение наказания за нарушения в области защиты персональных данных. Сбор таких сведений без согласия владельцев будет наказываться штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 тысяч до 700 тысяч — для юридических лиц. При повторном нарушении максимальная сумма штрафа увеличивается до 500 тысяч и 1 млн рублей соответственно.

Как сообщалось ранее, депутаты Госдумы приняли законопроект, разрешающий гражданам регистрироваться на российских сайтах с помощью зарубежных сервисов до 1 января 2025 года. Затем в силу вступят изменения, направленные на обеспечение сохранности личных данных пользователей.