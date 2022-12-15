В России увеличат пособия для беременных Путин: размер пособия для беременных вырастет до прожиточного минимума

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В России увеличатся пособия для беременных женщин, заявил президент страны Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, общий размер выплат будет составлять от половины до одного прожиточного минимума в зависимости от региона проживания.

Размер пособия беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания, — сказал Путин.

Также российский лидер заявил о запуске единых ежемесячных пособий для нуждающихся семей с детьми. Они будут действовать с рождения ребенка и до 17 лет. По словам Путина, они будут назначаться по одному заявлению от родителя или беременной женщины сразу на всех имеющихся детей.

Ранее заместитель руководителя ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов заявил, что члены фракции подготовили законопроект, предлагающий увеличить единовременное пособие при рождении ребенка до 30 тысяч рублей. Документ направлен в правительство РФ.

В настоящее время единовременное пособие при рождении ребенка составляет 20 472,77 рубля.