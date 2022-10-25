В России увеличат объем производства экипировки для армии Мишустин призвал к увеличению производства экипировки для военнослужащих

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал развернуть полномасштабное производство экипировки и обмундирования для обеспечения военнослужащих и мобилизованных россиян. Он подчеркнул, что необходимо подключить все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, привлекать к этому субъекты РФ, а также организовать бесперебойные поставки сырья, материалов и тканей.

Остановлюсь на такой важной теме, как специальные средства индивидуальной защиты и материалы для них. Необходимо активизировать работу по увеличению их выпуска, в полномасштабном формате запустить производство вещевого имущества для полного укомплектования мобилизованных граждан, — заявил глава правительства в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.

Он добавил, что правительство выделило дополнительные средства на закупку различных видов обмундирования.

Указ о создании координационного совета при правительстве для обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции, президент России Владимир Путин подписал 21 октября. Кроме того, был утвержден состав совета: в него вошли вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Василий Золотов, глава МВД Владимир Колокольцев и другие члены правительства.