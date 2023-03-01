В России утвержден порядок поставки вооружений добровольцам Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением

Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением и материально-техническими средствами. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Определить порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами, <...> порядок продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, оказания медицинской помощи гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, — указано в документе.

В Минобороны РФ ранее заявили, что сообщения о блокировке поставок боеприпасов добровольцам штурмовых подразделений, выполняющим боевые задачи в районе Артемовска, не соответствуют действительности. В ведомстве подчеркнули, что все заявки по боеприпасам выполняются в кратчайшие сроки. В МО уточнили, что только в период с 18 по 20 февраля штурмовым отрядам добровольцев поставили 1660 снарядов к РСЗО, свыше 10 тысяч боеприпасов для артиллерии и минометов, а также 980 боеприпасов для танков.