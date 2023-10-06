В России утвердили временный порядок въезда для граждан Украины

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Российское правительство утвердило временный порядок въезда граждан Украины, говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

С 16 октября украинцы смогут въезжать в РФ только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и через Шереметьево. Эта мера не распространяется на лиц в возрасте до 14 лет, следующих из третьих стран.

С полуночи 16 октября для граждан Украины, прибывающих в Россию из третьих стран, вводится особый порядок въезда. Он утвержден распоряжением правительства. Это временная мера, направленная на обеспечение безопасности жителей нашей страны в сложившихся геополитических условиях, — указано в документе.

Президент России Владимир Путин ранее разрешил безвизовый въезд и выезд украинцам с 29 сентября 2023 года. В указе говорится, что граждане Украины могут делать это на основании внутреннего паспорта.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков позже пояснил NEWS.ru, что украинцы могут теперь посещать Россию по паспорту с истекшим сроком действия. По его словам, украинцы и раньше могли посещать Россию по внутреннему паспорту. Цеков уверен, что это правильное решение и оно не ухудшит криминогенную обстановку в стране.

При этом украинские власти ввели запрет для российских граждан на въезд в страну без виз. Он действует с 1 июля 2022 года.