Кабмин утвердил правила выдачи решений об операциях при половых аномалиях

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Российское правительство утвердило правила выдачи решений врачебных комиссий центров, подведомственных Минздраву, о допустимости операций для лечения аномалий формирования пола у детей. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации. Также документ утверждает соответствующую форму решения врачебной комиссии.

Утвердить <...> правила выдачи решений врачебных комиссий медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения РФ, о допустимости медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей, и медицинских заключений о соответствии половых признаков признакам определенного пола, — говорится в тексте.

Отдельным постановлением кабмин утвердил список медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения, чьи врачебные комиссии получают право принимать соответствующие решения об операциях.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России запрещается проведение операций по смене пола. Речь в нем идет не только о медицинском вмешательстве, но также о применении соответствующих препаратов. Закон не запрещает вмешательств для лечения врожденных аномалий.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал смену пола без операции содомизмом. По его словам, в эту практику втягивают детей, чтобы те «пошли на какие-то гормональные терапии». Парламентарий также указал на то, что в частных клиниках за деньги выдают справки, позволяющие сменить половую принадлежность в документах. По словам Володина, в таких учреждениях нет «никого, кто бы изучил состояние» человека, «потому что подписано соглашение с ВОЗ».