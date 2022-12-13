В России утвердили ГОСТ для электросамокатов

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Электросамокаты, гироскутеры и моноколеса не должны развивать скорость более 25 км/ч, при этом устройства следует оснастить системами автоматического замедления в парках, говорится в новом ГОСТе, который утвержден и, предположительно, вступит в силу 1 февраля 2023 года. В Росстандарте «Известиям» сообщили, что предложенные меры должны повысить безопасность использования транспортных средств.

ГОСТ вводит требования на ограничение максимальной скорости в 25 км/ч с возможностью определения местоположения ЭСИМ, что позволит существенно повысить безопасность граждан. Стандарт гармонизирован с международным стандартом, — рассказал замглавы Минпромторга Альберт Каримов.

Ранее правительство внесло изменения в правила дорожного движения, ограничив скорость электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности до 25 км/ч. Нормативно-правовые акты вступят в силу с 1 марта 2023 года. Планируется, что нарушителей будут штрафовать на 800 рублей, а за езду в состоянии алкогольного опьянения — на 1–1,5 тысячи.

В ноябре уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила ограничить скорость электросамокатов для детей. Правозащитница настаивала на том, чтобы установить в таких случаях максимальную скорость в 20 км/ч.