В России усомнились, что МАГАТЭ проверила все ядерные объекты Украины Постпред Ульянов: МАГАТЭ не могла проверить тысячи ядерных объектов на Украине

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не могло проверить все имеющиеся на Украине ядерные объекты, заявил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. При этом он отметил, что МАГАТЭ является авторитетной организацией, способной выявить разработку «ядерной бомбы».

Да, МАГАТЭ — авторитетная организация, которая в принципе в состоянии выявить создание «грязной бомбы» при определенных обстоятельствах. Но на Украине сотни, если не тысячи объектов, где имеются радиоактивные материалы. Все их проверить невозможно, — сказал Ульянов.

Он также указал на то, что инспекторы МАГАТЭ на каждом объекте «провели не более восьми часов». По мнению постпреда, этого времени могло быть недостаточно, чтобы обойти «каждый уголок на огромных предприятиях».

Кроме того, Ульянов напомнил, что МАГАТЭ занимается ядерным материалом, таким как плутоний уран и торий, однако в его компетенции не входят радиоактивные материалы — цезий, кобальт и стронций.

Ранее постпред рассказал, когда ждать результаты проб МАГАТЭ на Украине. По его словам, они могут стать известны через месяц-полтора.

Сообщения о подготовке Киевом «грязной бомбы» появились в конце октября. Минобороны России заявило, что располагает данными о готовности Киева применить подобное оружие с целью дискредитации РФ. Речь идет о взрывчатке, которая содержит большое количество урана или плутония — взрыв такого заряда распыляет радиоактивные вещества на огромную территорию.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что специалисты Международного агентства по атомной энергетике не нашли следов «грязной бомбы» на территории Украины. По его словам, поисковые работы проводились на трех объектах и эксперты не смогли найти там признаков незаконной ядерной активности.