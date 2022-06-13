Ведущие предприятия России по производству высокоточного оружия увеличили темпы выпуска, сообщил вице-премьер Юрий Борисов в интервью телеканалу РБК. Он отметил, что заводы успевают в срок пополнять запасы Вооруженных сил РФ.

Промышленность ритмично поставляет нашим вооруженным силам, восполняет необходимые запасы. Ведущие предприятия, которые производят это вооружение, перешли на интенсивную работу, работают не покладая рук,сказал Борисов.

Он также отметил, что российское высокоточное оружие хорошо показало себя в ходе спецоперации на Украине. По его словам, оно подтвердило способность поражать «сложные объекты».

Вице-премьер также подчеркнул, что в настоящее время в развитии военных технологий наступает «эра высокоточного оружия», поскольку страны заинтересованы в сохранении жизней своих бойцов. В этой связи особую важность приобретает рост огневой мощи, который позволяет выводить из строя инфраструктуру и основные силы противника до прямого контакта воинских подразделений.