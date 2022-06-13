В России ускорились темпы производства высокоточного оружия Вице-премьер Борисов: ведущие российские предприятия по производству высокоточного оружия увеличили темпы выпуска

Фото: Zha Chunming/Xinhua/Global Look Press

Ведущие предприятия России по производству высокоточного оружия увеличили темпы выпуска, сообщил вице-премьер Юрий Борисов в интервью телеканалу РБК. Он отметил, что заводы успевают в срок пополнять запасы Вооруженных сил РФ.

Промышленность ритмично поставляет нашим вооруженным силам, восполняет необходимые запасы. Ведущие предприятия, которые производят это вооружение, перешли на интенсивную работу, работают не покладая рук, — сказал Борисов.

Он также отметил, что российское высокоточное оружие хорошо показало себя в ходе спецоперации на Украине. По его словам, оно подтвердило способность поражать «сложные объекты».

Вице-премьер также подчеркнул, что в настоящее время в развитии военных технологий наступает «эра высокоточного оружия», поскольку страны заинтересованы в сохранении жизней своих бойцов. В этой связи особую важность приобретает рост огневой мощи, который позволяет выводить из строя инфраструктуру и основные силы противника до прямого контакта воинских подразделений.