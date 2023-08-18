В России урезали полномочия Интерпола МВД РФ ограничило полномочия Интерпола в России

Фото: interpol.int

Министерство внутренних дел России выпустило приказ, согласно которому на территории страны значительно ограничивается деятельность Интерпола, документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов. Теперь Интерпол будет иметь возможность лишь проводить опросы, собирать справки и отождествлять личностей в России.

Подразделения по обеспечению взаимодействия с правоохранительными органами иностранных государств — членов Международной организации уголовной полиции — Интерпола и с Генеральным секретариатом Интерпола — проведение по запросам международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств оперативно-розыскных мероприятий: опрос, наведение справок, отождествление личности, — говорится в приказе.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что ряд западных стран пытается ограничить возможности России использовать каналы Интерпола для розыска преступников, а также приостановить ее членство в организации. По словам министра, такие действия подчеркивают намерения некоторых участников организации изменить устав Интерпола с целью оказывать политическое давление на любое неугодное правительство, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД.