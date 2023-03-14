В России упростят признание погибшими военнослужащих В Госдуму внесли законопроект об упрощенном признании погибшими военнослужащих

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Военнослужащий РФ в зоне проведения СВО

Процедуру признания военнослужащих пропавшими без вести и погибшими упростят и значительно сократят по срокам, написал в своем Telegram-канале первый заместитель председателя Совфеда России Андрей Турчак. По его словам, законопроект уже внесен в Госдуму. Турчак выразил надежду, что вскоре инициатива будет одобрена депутатами.

Процедура признания бойцов пропавшими без вести и погибшими будет упрощена и значительно сокращена по срокам, — написал Турчак.

Как пояснил сенатор, в условиях боевых действие подтвердить гибель бойца стандартным путем проблематично — для подтверждения смерти без вести пропавшего солдата или офицера должно пройти два года с момента окончания боевых действий. Такой формат процедуры может надолго оставить семьи умерших военнослужащих без выплат и соцподдержки, считает Турчак.

В этой связи законопроект предусматривает иной порядок. Согласно инициативе, для признания бойцам погибшим будет достаточно заявления командира, видевшего его гибель. Отсутствие прямых свидетелей кончины военнослужащего, однако пропажа человека могут стать поводом для начала процесса по признанию офицера или солдата пропавшим без вести — этот этап займет около полугода. После получения статуса пропавшего без вести члены семьи смогут инициировать процедуру признания бойца погибшим через суд, пояснил сенатор.

Ранее Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, предусматривающий административную ответственность за дискредитацию участвующих в спецоперации на Украине добровольцев. Депутаты также одобрили внесение в УК РФ изменений, предусматривающих ответственность за распространение заведомо ложной информации об оказании добровольческими формированиями содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.