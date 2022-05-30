Путин упростил выдачу гражданства детям-сиротам из Донбасса и с Украины

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Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для детей-сирот с Украины и из Донецкой и Луганской народных республик. Документ опубликован на портале правовой информации.

Установить, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, недееспособные лица, являющиеся гражданами Украины или из ЛДНР, приобретают гражданство РФ в упрощенном порядке, — говорится в тексте указа.

Ранее Путин утвердил федеральный закон, который ратифицирует соглашение с Южной Осетией о получении двойного гражданства жителями обеих стран. В тексте закона прописано, что граждане РФ и Республики Южная Осетия смогут беспрепятственно получить гражданство соседней страны, при этом не отказываясь от собственного паспорта.