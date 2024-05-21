В России уличили США в лицемерии из-за отношения к МУС Антонов назвал расхождения в оценках США действий МУС лицемерием

Фото: МИД РФ

Анатолий Антонов

Оценки, которые США дали действиям Международного уголовного суда в отношении России и Израиля, являются демонстрацией двойных стандартов и лицемерия, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, которые приводит российское дипведомство, американцы отрицают легитимность МУС, когда речь идет об их интересах.

Это очередной образчик двойных стандартов и парада американского лицемерия. <...> [США] без зазрения совести используют данный псевдоюридический инструмент против тех, кого они считают врагами, — заявил Антонов.

Он отметил, что ни у кого в мире не должно оставаться сомнений касательно «кощунственной политики» США. Посол добавил, что Вашингтон эксплуатирует правозащитную проблематику ради сведения счетов с неугодными государствами.

Ранее Международный уголовный суд запросил ордера на арест лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвары и премьера Израиля. Соответствующее заявление сделал главный прокурор организации Карим Хан. Также инстанция добивается ареста министра обороны Израиля Йоава Галанта, командира военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Все они обвиняются в военных преступлениях, совершенных с октября 2023 года.

Члены Конгресса США от обеих партий предупредили МУС, что примут ответные меры в случае выдачи ордера на арест израильских чиновников, включая премьера Нетаньяху. Как объяснил представитель Госдепа США Мэттью Миллер, Украина признает юрисдикцию суда, а Израиль и Палестина — нет, поэтому МУС может преследовать РФ. Кроме того, по его словам, Израиль заявил о готовности сотрудничать, в отличие от Москвы.