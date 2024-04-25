В России связали визит Блинкена в Китай с попыткой разрушить связку РФ-КНР Рябков: США хотят визитом Блинкена в КНР расшатать российско-китайскую связку

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Энтони Блинкен

Соединенные Штаты, организовав визит госсекретаря Энтони Блинкена в КНР, планируют расшатать российско-китайскую связку, заявил ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. По его мнению, Пекин не станет договариваться с Вашингтоном в ущерб интересам Москвы.

Мы за последнее время реально углубили взаимодействие с Пекином во многих областях. <...> Визит госсекретаря нужно расценивать под углом того, на что готовы пойти США в плане наращивания беспардонного и безоглядного прессинга на Китайскую Народную Республику, — указал дипломат.

В то же время Белый дом не отказывается от «недозволенных приемов», вплоть до шантажа и запугивания, даже когда речь идет о Китае, обратил внимание Рябков. С другой стороны Россия на подобный прессинг не поддается, констатировал заместитель главы МИД РФ.

Ранее Bloomberg писал, что Блинкен намерен лично предупредить Китай об угрозе санкций из-за поставок в Россию технологий двойного назначения во время визита, назначенного на 24–26 апреля. Он постарается донести до Пекина «самое четкое предупреждение» о том, что Вашингтон становится все более нетерпимым к поддержке Москвы, уточнили журналисты.

До этого сообщалось, что КНР не ограничит сотрудничество с Россией на фоне угроз США о последствиях для китайских бизнесменов. Пекин, сотрудничая с Москвой, не нарушает международных правовых актов, отметила официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.