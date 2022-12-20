В России существенно выросло число детей-инвалидов Замминистра труда Вовченко: с 2015 года число детей-инвалидов выросло на 135 тысяч

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко заявил, что в России существенно возросло число детей-инвалидов, передает ТАСС. По его словам, с 2015 года их количество увеличилось на 135 тысяч и достигло 725 тысяч.

В отношении детей-инвалидов в последние годы фиксируется увеличение численности. На начало 2015 года у нас было 590 тыс. детей-инвалидов, сейчас на ноябрь этого года 725 тыс. То есть, это существенный рост, — сказал Вовченко.

Он добавил, что в РФ в настоящее время проживают 11 млн людей с инвалидностью. По словам Вовченко, почти 7 млн из них — россияне старше 60 лет. Замминистра подчеркнул, что ведомство ведет эту статистику и она важна в силу того, «какие именно реабилитационные мероприятия и средства» можно применять к гражданам с ограниченными возможностями.

В 2016 году детей-инвалидов в России было 617 тысяч, в 2018-м — 651 тысяча, а к 1 января 2019 года — уже 670 тысяч. Многие из диагнозов связаны с врожденными аномалиями, психическими и нервными расстройствами. Вовченко отметил, что с 2016 года на первое место по заболеваниям, приводящим к инвалидности среди взрослых, вышли болезни системы кровообращения и злокачественные новообразования.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праве родителей детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд. Закон предоставляет россиянам (родителям, опекунам, попечителям), ухаживающим за детьми-инвалидами, право однократно в течение календарного года использовать до двадцати четырех дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд.