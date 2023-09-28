В России стали чаще болеть коронавирусом Минздрав: в России зафиксирован рост заболеваемости COVID-19

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России наблюдается определенный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, ее течение не обладает таким агрессивным форматом развития, заявил в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1» министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Он уточнил, что госпитализаций сейчас немного.

На сегодня несколько инфекций, на которые бы мы хотели обратить внимание. <...> Конечно же, определенный подъем заболеваемости все-таки есть новой коронавирусной инфекцией. Но хочу сказать, что ее течение не обладает таким агрессивным форматом развития. Госпитализаций небольшое количество, — сказал он.

Доктор биологических наук Петр Чумаков ранее рассказал, что коронавирус будет давать волны заболеваемости в России на протяжении двух ближайших лет. В дальнейшем, по словам эксперта, на вирусе перестанут делать акцент, поскольку инфекция станет неотличимой от обычной простуды.

Ранее Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в России. Она выросла на 22,3%. По мнению иммунолога Николая Крючкова, пик новой волны COVID-19 следует ожидать в ноябре-декабре. Предполагается, что распространению инфекции поспособствует снижение уровня коллективного иммунитета.