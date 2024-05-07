В России спустили на воду два новых корабля В России спустили на воду корабли «Тайфун» и «Виктор Великий»

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Малый ракетный корабль «Тайфун»

На Зеленодольском судостроительном заводе спустили на воду малый ракетный корабль (МРК) «Тайфун» и патрульный корабль «Виктор Великий», сообщили в Минобороны России. От имени главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева кораблестроителей и экипажи кораблей поздравил начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Ильяс Шигапов, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшие годы «Севмаш» спустит на воду и передаст Военно-морскому флоту РФ еще три стратегических ракетоносца класса «Борей-А». По его словам, военно-морская мощь страны будет последовательно усиливаться. Глава государства также отметил, что в настоящее время идет одновременное строительство пяти подводных лодок класса «Ясень-М». На завершающем этапе строительства находится атомный крейсер «Архангельск».

До этого на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре спустили на воду малые ракетные корабли «Ржев» и «Удомля» проекта 22800 «Каракурт». Основным ударным оружием МРК является универсальный корабельный стрельбовый комплекс с восемью крылатыми ракетами «Калибр-НК» и «Оникс». Корабли войдут в состав Тихоокеанского флота России.