В России создали новую двойную броню для перспективной техники

Фото: МО РФ

Российские специалисты создали новую двойную броню для перспективных образцов техники, о чем главе Минобороны Сергею Шойгу доложило руководство Арзамасского машиностроительного завода в Нижегородской области. Отмечается, что эта броня выдерживает подрыв двух килограммов тротила. О визите Шойгу на завод рассказывается в Telegram-канале ведомства.

Новая двойная броня перспективных образцов техники выдерживает подрыв двух килограмм тротила, попадание бронебойно-зажигательных боеприпасов, обеспечивает защиту радиатора, капота и колесных шасси, а также защищает личный состав от различных средств поражения, в том числе огня стрелкового оружия, осколков снарядов и минометных мин, — отмечается в сообщении.

Также руководство предприятия рассказало Шойгу о том, что защитные свойства брони повысились. В частности, при выполнении этой работы учитывались пожелания бойцов, которые участвуют в СВО.

В Минобороны рассказали, что глава ведомства в ходе визита поручил проработать производство специальной бронетехники в различном исполнении. Предполагается, что на их основе будут размещены медицинские, связные модули и модули бытового назначения.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы России впервые получили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». По его словам, эта система использует специальную смесь, способную выжигать укрепления и личный состав противника. Он уточнил, что «Солнцепек» успешно зарекомендовал себя еще до начала СВО.