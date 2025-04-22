В России создали комиссию после ЧП во Владимирской области Белоусов создал комиссию по пожару во Владимирской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По факту пожара во Владимирской области создана комиссия. Соответствующее поручение дал министр обороны РФ Андрей Белоусов. Ее возглавит заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга.

По поручению министра обороны РФ для установления всех обстоятельств происшествия создана комиссия под руководством заместителя министра обороны РФ генерал-полковника А. М. Булыги. По итогам проведения разбирательства виновные должностные лица будут привлечены к ответственности, — заявили в российском оборонном ведомстве.

Днем 22 апреля на территории военной части в Киржачском районе произошли взрывы. Причиной стала детонация боеприпасов. До этого о взрывах в регионе сообщали местные жители, а затем информацию подтвердил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Telegram-канал Baza пишет, что в районе организована эвакуация семи поселков, среди них — Барсово, Мирный, СНТ «Звездный», Дубки, Першино, а также деревни Храпки и Грибаново. Районная администрация приводит другие данные, согласно которым, эвакуируют только жителей населенных пунктов Барсово и Мирный. Ранее в Сети появилось видео с мощным взрывом. На кадрах можно рассмотреть, как в небо поднимается огромный столб черного дыма.