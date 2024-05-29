В России создадут открытый реестр должников по алиментам Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам в РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам в стране. Согласно документу, эта мера будет дополнительно воздействовать на должников за их «недостойное поведение», как ожидает Минюст РФ. Подписанный закон опубликован на портале правовой информации.

По оценке Минюста, речь идет о 133 тысячах человек. Документ принят Госдумой 6 мая 2024 года. Совет Федерации одобрил его 22 мая.

В реестр будет попадать информация о должниках по алиментам, которые привлечены к административной или уголовной ответственности. Речь идет о гражданах, не выделяющих средства на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных детей старше 18 лет, либо на нетрудоспособных родителей. О включении в соответствующий реестр будут поступать уведомления по СМС и в формате телеграмм.

Власти России и Белоруссии ранее утвердили соглашение, на основании которого граждане республики, пребывающие на территории РФ, будут привлекаться к ответственности при наличии долгов по алиментам. Соответствующий документ появился на Национальном правовом интернет-портале. Изменения коснулись договора между странами, который был подписан в декабре 2023 года.