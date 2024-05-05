В России создадут комиссию по противодействию нелегальной занятости Кабмин: в России создадут комиссию по борьбе с нелегальной занятостью

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Кабмин РФ постановил создать межведомственную комиссию субъектов страны с целью противодействия нелегальной занятости, следует из документа, опубликованного на сайте правовых актов. Согласно обнародованным данным, она займется мониторингом результатов работы по борьбе в этой сфере.

Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемое Положение о создании и деятельности межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости, — говорится в постановлении.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым поручил снизить нагрузки всем педагогам, вне зависимости от того, в каких учреждениях они работают. Учителя обязаны заполнять очень большой объем отчетных документов, из-за чего не остается времени для работы с детьми, констатировал он.

До этого заместитель главы правительства России Татьяна Голикова доложила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году в России должен вырасти вдвое — до 35 тысяч рублей. Все поставленные главой государства задачи и поручения понятны и будут выполнены, заверила она. Увеличение МРОТ позитивно отразится на заработных платах в бюджетной сфере и экономике в целом, заключила Голикова.