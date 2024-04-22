В России создадут единый государственный реестр адвокатов Путин подписал закон о создании в РФ единого государственного реестра адвокатов

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Президент Россиии Владимир Путин подписал закон о создании в России единого государственного реестра адвокатов, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Из него следует, что ответственным за формирование перечня станет Министерство юстиции РФ.

Единый государственный реестр адвокатов будет содержать информацию о претендентах, принесших присягу адвоката, а также о тех, кто не сдал квалифицированный экзамен. Отмечается, что Федеральная палата адвокатов обязана предоставить Минюсту соответствующие сведения.

Также в соответствии с законом адвокаты получат право доступа в здания кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, автономной области и автономных округов.

При этом адвокаты, покинувшие страну более чем на год, рискуют потерять свой статус. Исключением станет выезд за пределы страны для лечения, обучения, сопровождения членов семьи, направленных для исполнения трудовых обязанностей за рубеж или по другим уважительным причинам.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном размещении сетей связи в многоквартирных домах и свободном доступе к ним интернет-провайдеров. В документе говорится, что сети связи будут размещаться на объектах общего имущества на основании договора с любым собственником или нанимателем жилья по договору социального найма. Ранее это решение принималось на общем собрании.