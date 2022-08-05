В России сообщили о невозможности применения ядерного оружия на Украине Делегация России в ООН: применение ядерного оружия на Украине невозможно из-за доктрины РФ

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Использование ядерного оружия на Украине невозможно из-за ядерной доктрины РФ, заявил на обзорной конференции ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия) при ООН замглавы делегации РФ Андрей Белоусов. Отмечается, что РФ допускает гипотетическое применения ядерного оружия лишь в ответ на агрессию с применением ОМУ или при условии угрозы существования самого государства. Он также назвал ложными сообщения о введении в России режима повышенной боеготовности.

Утверждения о том что ядерные силы РФ переведены в режим повышенной боеготовности, не соответствуют действительности, — сообщил глава делегации РФ в ООН.

Белоусов также призвал Соединенные Штаты ликвидировать инфраструктуру ядерного вооружения США в Европе и вернуть военную технику на свою территорию. Дипломат призвал также страны НАТО прекратить совместные ядерные миссии с США.

3 августа представитель российской делегации Александр Трофимов на обзорной конференции ДНЯО заявил, что к ситуации на Украине неприменим ни один из сценариев использования ядерного оружия Россией. Он предположил, что спекуляции на эту тему служат для нагнетания антироссийской истерии.