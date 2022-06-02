В России сократят число программ бакалавриата и магистратуры Глава Минобрнауки Фальков: число программ бакалавриата и магистратуры сократится к 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России к 2023 году сократится количество программ бакалавриата и магистратуры, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, передает РИА Новости. Он также заявил, что в России увеличится количество программ специалитета. По его словам, РФ также в ближайшие годы сможет перейти к собственной национальной системе высшего образования и отказаться от Болонской системы.

До 2023 года у нас произойдет изменение пропорций в соотношении программ бакалавриата, магистратуры и специалитета. Количество программ специалитета вырастет, количество программ бакалавриата и магистратуры несколько сократится за счёт укрупнения, — сказал министр.

Ранее ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Никита Анисимов сравнил Болонскую систему образования с Евровидением. По его словам, у России нет желания участвовать в «образовательном шоу». Он также призвал создавать российскую систему высшего образования, которая работала бы на благо государства.

Ранее в Кремле заявили, что в вопросе отказа от Болонской системы следует исходить из того, что может быть предложено ей взамен. В настоящее время в России ведётся работа над новым видением системы образования.