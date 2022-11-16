В России сократился срок предоставления земельных участков в собственность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нижняя палата парламента приняла в окончательном чтении законопроект, сокращающий сроки принятия решений о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Как сообщил NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, сроки согласования отдельных процедур, действующие с 2014 года, нуждались в пересмотре и актуализации.

При подготовке закона учли прежде всего интересы граждан, приобретающих земельные участки, а также интересы инвесторов и застройщиков, — уточнил Гаврилов.

Так, срок принятия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка и срок принятия решения об объявлении аукциона по продаже или аренде земельного участка по заявлению гражданина теперь будет составлять 20 дней. Если схема расположения земельного участка на кадастровом плане подлежит согласованию, сроки сократятся с 45 до 35 дней. При этом в большинстве регионов и муниципалитетов созданы информационные платформы, и данные процедуры проводятся в электронном формате, сообщил депутат.

Ранее эксперт по недвижимости Олег Бендриков дал россиянам ряд советов по выбору загородной недвижимости. В частности, следует обращать особое внимание на техническую документацию, поскольку продавцы нередко искусственно занижают реальную площадь дома, чтобы не платить большие налоги. Также следует узнать, кому принадлежит дорога к участку: собственник может поставить там шлагбаум и к дому придётся идти пешком несколько километров, а к самому жилью не удастся подвезти ни продукты, ни стройматериалы.